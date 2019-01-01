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أخبار انتقالات ليفربول | استياء في كارديف بسبب كلاين، وكلوب يتحدث عن صفقات الشتاء

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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كلوب يتحدث عن صفقات الشتاء

2019-01-05T21:55:07Z

بعد رحيل سولانكي وكلاين

على الرغم أن رحيل سولانكي وكلاين من المفترض أن يعني تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد، ولكن كلوب أدحض كل هذه التوقعات والأمنيات.

وعندما تم سؤاله عن احتمالية التعاقد مع أي لاعب في نافذة الانتقالات الحالية أجاب قائلاً: على الأرجح لا.

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استياء في كارديف بسبب كلاين

2019-01-05T21:52:55Z

وانتقاله إلى بورنموث

لم يخفِ وارنوك مدرب كارديف سيتي مدى استيائه من انتقال كلاين إلى صفوف بورنموث على سبيل الإعارة، خاصةً وأنه كان يتمنى التوقيع مع اللاعب.

ووصف مدرب الفريق الويلزي انتقال كلاين إلى بورنموث بالعار بسبب سوء تعامل ليفربول معهم -على حد تعبيره-.

رسمياً.. بورنموث يعلن عن ضم المهاحم سولانكي

2019-01-04T20:46:07Z

بصفة نهائية

في صفقته الثانية من ليفربول وفي نفس اليوم، أعلن بورنموث مساء أمس الجمعة أيضاً عن التوقيع مع دومينيك سولانكي ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وكلفت الصفقة خزائن الفريق الساحلي ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات، ويأتي التوقيع معه في إطار الثقة الكبيرة من قبل إيدي هاو بالمواهب الإنجليزية.

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رسمياً.. بورنموث يضم كلاين على سبيل الإعارة

2019-01-04T20:44:18Z

حتى نهاية الموسم

أعلن الموقع الرسمي لليفربول مساء أمس الجمعة عن انضمام لاعبه كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي انضمام كلاين لفريق بورنموث من أجل تعويض الغيابات الكثيرة في مركز الظهير الأيمن للإصابة وبالأخص سيمون فرانسيس وآدم سميث.

لالانا مطلوب في الدوري التركي

2019-01-03T22:37:09Z

من قبل العملاق فناربخشة

يرغب فريق فناربخشة في استغلال مديره الرياضي الحالي والسابق لليفربول وهو داميان كومولي، من أجل ضم أحد لاعبي الريدز في يناير.

هذا اللاعب هو آدم لالانا كما تشير مصادر فوتوماك، والذي يرغب العملاق التركي بالتوقيع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.

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بورنموث يرغب بالتوقيع مع كلاين

2019-01-03T22:34:06Z

على سبيل الإعارة

أبدى فريق بورنموث اهتماماً كبيراً بضم ناثانيل كلاين ظهير أيمن ليفربول وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

هذا ما أشارت إليه صحيفة دايلي ميل، والتي أكدت أن بورنموث جاد للغاية في ضم كلاين بسبب معاناته مع إصابات كلا من سيمون فرانسيس وآدم سميث.

أوريجي لا يتعجل الرحيل

2019-01-02T22:19:24Z

وقد يستمر حتى نهاية الموسم

على الرغم أنه يعد الخيار الثالث في الهجوم خلفاً لفيرمينو وستوريدج ولكن البلجيكي أوريجي لا يتعجل الرحيل عن ليفربول وقد ينتظر حتى نهاية الموسم.

هذا ما أشارت إليه بعض التقارير البلجيكية التي أّكدت أن ديفوك يؤمن أنه سيلعب المزيد من الدقائق في ما تبقى من عمر الموسم، وأن فرص انتقاله إلى فرق أفضل سيكون بالصيف وليس الشهر الحالي.

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