أعلن الموقع الرسمي لليفربول اليوم الأربعاء عن رحيل مدافع الأكاديمية "جورج جونستون" إلى صفوف فينورد ، بعد أن قام كويت بترشيحه للفريق الهولندي.

انضم جونستون إلى فينورد مقابل 300 ألف جنيه إسترليني، مع حصول الريدز على 30% من نسبة بيعه مستقبلاً.