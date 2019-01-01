على سبيل الإعارة

أبدى ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز جلاسكو الأسكتلندي حالياً رغبته في التعاقد مع كينت لعام آخر على سبيل الإعارة.

وكشف جيرارد أن المفاوضات مع ليفربول قد بدأت بالفعل من أجل الحفاظ على اللاعب لموسم جديد بعد أن أّكد أن ناديه تقدم بعرض رسمي في انتظار رد الريدز.

يُذكر أن كينت قدم موسماً رائعاً مع رينجرز ساهم فيه في تسجيل 15 هدفاً ليفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي.