انضم ليفربول لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب "هارفي إليوت" موهبة فولام خاصةً بعد أن فشل اللاعب في التوصل إلى إتفاق مع ناديه لتجديد عقده الحالي الذي أوشك على الانتهاء.

أشارت مصادر "ستاندرد" أن ليفربول يراقب وضع اللاعب مع أندية آخرى مهتمة بضمه مثل برشلونة، ريال مدريد ولايبزيج ، ويعتبر هو أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في السادسة عشر من عمره.