اقترب البلجيكي مينيوليه من الرحيل عن صفوف ليفربول بعد أن توصل الفريق الإنجليزي إلى إتفاق مع كلوب بروج على ضمه، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل رسمي يوم غد كحد أقصى.

أشارت مصادر صحيفة تليغراف أن مينيوليه سينضم لكلوب بروج مقابل 6 مليون جنيه إسترليني، وأن اللاعب سافر إلى بلجيكا مباشرةً عقب نهاية مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع.