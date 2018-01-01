على سبيل الإعارة

يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغال للتعاقد من واحد من مواهب أكاديمية ليفربول وهو الظهير الأيمن كاماتشو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

حيث أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الفريق البرتغالي تحرك بالفعل لمحاولة ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصةً مع الإعجاب الشديد بقدراته.