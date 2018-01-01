كاماتشو مطلوب في البرتغال
على سبيل الإعارة
يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغال للتعاقد من واحد من مواهب أكاديمية ليفربول وهو الظهير الأيمن كاماتشو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
حيث أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الفريق البرتغالي تحرك بالفعل لمحاولة ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصةً مع الإعجاب الشديد بقدراته.
ليفربول يستفسر عن موهبة طرابزون سبور
هل يتحرك الفريق لضمه في يناير؟
أبدى فريق ليفربول اهتماماً كبيراً بموهبة طرابزون سبور عبد القادر عمر والذي يعد واحداً من ألمع المواهب التركية في الوقت الراهن، ولكنه يواجه منافسة من عدة أندية.
وبحسب موقع فوتبول آرينا فأن الريدز استفسروا عن إمكانية ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاماً وسط صراع مع مانشستر سيتي وروما.
يُذكر أن عبد القدر يلعب كجناح أيمن ونجح خلال الموسم الحالي في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدفين في 16 مباراة لعبها مع فريقه.
ليفربول يستهدف دبور مهاجم سالزبورج
هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟
في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.
حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.
نفي الاهتمام بضم تيمو فيرنر
عكس ما أُشيع مؤخراً
برغم أن بعض التقارير أشارت إلى رغبة ليفربول بالتعاقد مع فيرنر لاعب سالزبورج بسبب إعجاب كلوب به، ولكن تلك الأخبار تم نفيها مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم فيرنر بعكس ما أُشيع مؤخراً وأن الفريق لا ينوي ضم أي لاعبين آخرين في هذا المركز.
هادرسفيلد أحدث الراغبين بضم سولانكي
في صراع مع كريستال بالاس
انضم فريق هادرسفيلد لصراع الراغبين في التعاقد مع الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول، والذي يعد خارج حسابات كلوب تماماً في الفترة الحالية.
ويسعى فاجنر لاستغلال صداقته بكلوب من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي والتمكن من ضم اللاعب على سبيل الإعارة.
يُذكر أن سولانكي مطلوب من فريق آخر وهو كريستال بالاس الذي يسعى للتوقيع معه حتى نهاية الموسم.
أوريجي يقترب من الرحيل في يناير
بسبب قلة مشاركاته
اقترب البلجيكي ديفوك أوريجي من الرحيل عن صفوف ليفربول في يناير المُقبل، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه في الموسم الحالي.
وبحسب بعض المصادر البلجيكية، فأن الريدز مستعدين للتعاون وتقديم بعض التنازلات في سوق الانتقالات الشتوية القادمة من أجل بيعه بصفة نهائية، ويعد وولفرهامبتون من أبرز المهتمين بضمه.
يُذكر أن أوريجي كان قد أُعير إلى فولفسبورج في الموسم الماضي ولكنه لم يقدم أداءاً جيداً.
تيمو فيرنر هدف حقيقي للريدز
كلوب من أشد المعجبين به
على الرغم من أن فيرمينو لا يمس حالياً في ليفربول ولكن كلوب يبحث منذ فترة ليست بالقصيرة عن اللاعب الذي يمكنه تأدية نفس الأدوار التي يقوم بها البرازيلي.
وبحسب صحيفة بيلد فأن الريدز من أشد المعجبين والمهتمين بخدمات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، والذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، مما يجعله هدفاً منطقياً في الصيف المقبل لأن فريقه سيرغب ببيعه عن خسارته مجاناً.