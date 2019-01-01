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أخبار انتقالات ليفربول | عرض رسمي في الطريق لنجم طرابزون سبور، واهتمام بضم جناح رين!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

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ليفربول مهتم بضم "سار" جناح رين الفرنسي

2019-05-08T14:04:24Z

وسط صراع مع آرسنال

انضم ليفربول لقائمة المهتمين بخدمات السنغالي "إسماعيلا سار" جناح رين الفرنسي ليواصل يورجن كلوب اهتمامه بضم أفضل المواهب الأفريقية بعد ماني، صلاح وكيتا.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فأن آرسنال الذي كان مهتماً بضمه لفترة طويلة سيواجه صراعاً شرساً مع ليفربول بسبب إعجاب المدرب الألماني بقدرات اللاعب، ولكن يبقى للريدز الأفضلية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها آرسنال.

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عرض رسمي في الطريق لنجم طرابزون سبور

2019-05-08T14:00:33Z

ليفربول يصعد اهتمامه

أبدى ليفربول استعداده لتصعيد اهتمامه بضم نجم طرابزون سبور "عبد القادر عمر"، ويجهز من اجل تقديم عرض رسمي للاعب في أقرب وقت ممكن من أجل خطف اللاعب من أي نادي آخر.

حيث أشارت إحدى المصادر التركية إلى أن الريدز مستعدين لدفع ما يقرب من 18 جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، وذلك بعد مراقبة تطور اللاعب في الدوري التركي للفترة طويلة.

يُذكر أن اللاعب يجذب أنظار أندية آخرى كبيرة مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.

بورنموث مهتم بضم لاعب آخر من ليفربول

2019-04-29T20:48:09Z

بعد كلاين، إنجز وسولانكي!

يبدو أن اهتمام بورنموث بلاعبي فريق ليفربول لن يتوقف أبداً، وبعد التعاقد مع إنجز وكلاين على سبيل الإعارة وكذلك ضم سولانكي بصفة نهائية، ظهر لاعب آخر على قائمة اهتمامات الفريق الساحلي وهو مينيوليه!.

يبحث بورنموث عن حارس جديد بعد هبوط مستوى البوسني بيجوفيتش ويضع عدة خيارات من بينها البلجيكي مينيوليه والذي يرغب بالرحيل من أجل المشاركة أساسياً بعد أن فقد مركزه لصالح آليسون.m

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بنفيكا يرغب بالتعاقد مع البرتغالي "رفائيل كاماتشو"

2019-04-29T20:46:14Z

وليفربول يريد بقاءه

أبدى فريق بنفيكا رغبته في التعاقد مع رفائيل كاماتشو لاعب رديف ليفربول والذي يعد أحد ألمع مواهب الأكاديمية في الوقت الراهن، ويحظى بثقة كلوب لدرجة أنه تدرب مع الفريق الأول أكثر من مرة.

وطبقاً لمصادر صحيفة آبولا فأن بنفيكا ينافس سبورتينج لشبونة على ضم اللاعب ولكن الريدز يرغبوا بتجديد عقده وكانوا قد رفضوا أكثر من عرض لرحيله من وولفرهامبتون وبروسيا دورتموند في الفترة الماضية.

كلوب ينفي اهتمامه بجناح نابولي

2019-04-26T22:01:59Z

عكس ما أُثير سابقاً

قام يورجن كلوب بدحض الشائعات التي أفادت باقتراب ليفربول من التعاقد مع الإيطالي لورينزو إنسيني جناح نابولي حسبما أشارت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة هادرسفيلد صّرح قائلاً: لن نتعاقد مع لورينزو إنسيني، هو لاعب رائع جداً ولكن لديه عقد طويل جداً مع نابولي، هو لن يحاول ذلك حتى.

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ستوريدج مطلوب في الدوري الأسترالي

2019-04-26T21:56:51Z

من قبل أسطورة سابقة للريدز

أصبح ستوريدج مطلوباً بقوة من الدوري الأسترالي بعد أن اقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي، خاصةً وأنه من الواضح أنه لن يستمر في آنفيلد.

ويعود الاهتمام بستوريدج من تلك القارة الصغيرة إلى وجود أسطورة ليفربول روبي فاولر على رئيس القيادة الفنية لفريق بريسبان رور حسبما أشارت مصادر النسخة الأسترالية لشبكة فوكس سبورت.

ستوريدج يقترب من ليستر سيتي

2019-04-19T20:35:22Z

والعمل مع رودجرز مجدداً

اقترب "دانيال ستوريدج" المهاجم الإنجليزي ولاعب ليفربول من العمل مجدداً مع براندن رودجرز في ليستر سيتي خاصةً مع اقتراب عقده على نهايته.

أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن ليستر يرغب بالتعاقد مع ستوريدج الذي سيكون متاح مجاناً في الصيف المقبل بسبب رغبة رودجرز في العمل معه مجدداً.

يُذكر أن ستوريدج كان قد نجح في تسجيل 43 هدف في 70 مباراة لعبها تحت قيادة رودجرز وهي أفضل فتراته بقميص ليفربول.

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ليفربول يستفسر عن الإيطالي كييزا

2019-04-19T20:33:50Z

هل يفرط فيورنتينا في جوهرته؟

قام فريق ليفربول بالاستفسار عن خدمات الإيطالي كييزا لاعب فيورنتينا تمهيداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية بسبب إعجاب كلوب الشديد بقدرات اللاعب الموهوب.

وطبقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فأن الفيولا يرغب بالحصول ما لا يقل عن 70 مليون يورو من أجل التفريط في جوهرته، خاصةً وأن اللاعب مطلوب من أكبر أندية العالم.