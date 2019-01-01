لموسم آخر

يرغب ستيفن جيرارد في الحفاظ على الجناح الإنجليزي ريان كينت في صفوف فريق رينجرز جلاسكو لموسم آخر، بعد تألقه مع الفريق الأسكتلندي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتحدث جيرارد إلى مسئولي فريقه السابق من أجل إقناعهم بتمديد عرض إعارة اللاعب لموسم آخر، من أجل مواصلة تطوره هناك وليستفيد رينجرز من موهبته الكبيرة.