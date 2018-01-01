أخبار انتقالات ليفربول | سولانكي مطلوب في كريستال بالاس، وصفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل!

صفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل
بسبب تدخل رئيس النادي
أصبحت صفقة انتقال اللاعب جيريمي دوكو ناشئ أندرلخت إلى ليفربول مهددة بالفشل بعد تراجع رئيس النادي عن إتفاقه مؤخراً.
وبحسب مصادر مجلة تُدعى سبورت فأن الصفقة كانت ستكون عبارة عن مبادلة بين الفريقين على أن يذهب لازار ماركوفيتش للجهة الآخرى، ولكن رئيس الفريق البلجيكي فجأة بات يحاول إقناع دوكو بتجديد عقده والبقاء مع الفريق.
سولانكي مطلوب في كريستال بالاس
في منافسة مع رينجرز
يرغب فريق كريستال بالاس في تدعيم خط الهجوم في يناير المُقبل بسبب كثرة إصابات بينتيكي وعدم وجود مهاجم صريح يُعتمد عليه، وتتجه الأنظار إلى سولانكي لاعب ليفربول.
وبحسب بعض المصادر اللندنية فأن كريستال يرغب باستعارة اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ولكنه يواجه منافسة من رينجرز بسبب رغبة جيرارد في ضم اللاعب.
جالاطة سراي يرغب باستعارة أوريجي
ولكن ليفربول يفضل بقاءه في إنجلترا
على الرغم أن البعض توقع أن هدفه في مباراة الديربي سيحيي مسيرته مع ليفربول، ولكن لازال الخيار الأقرب للاعب البلجيكي هو الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المُقبل.
وبحسب بعض المصادر فأن جالاطة سراي مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة ولكن من المتوقع أن يرفض ليفربول العرض لأنه يفضل بقاء مهاجمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل ولفرهامبتون الأقرب للحصول على خدماته.
صراع مع بايرن على ضم ثورجان هازارد
دعم جديد للدكة؟
انضم ليفربول لسباق المهتمين بالحصول على خدمات ثورجان هازارد الشقيق الأصغر للاعب تشيلسي إيدين هازارد، وسط صراع مع بايرن ميونيخ وروما أيضاً.
وبحسب صحيفة كيكر فأن الريدز من المعجبين باللاعب الذي يواصل تألقه مع بروسيا مونشنغلادباخ، لدرجة أنه أصبح مطلباً لعديد من الأندية الآخرى مثل أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.
يُذكر أن ثورجان نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 آخرين في 15 مباراة لعبها في الدوري الألماني حتى الآن.
هاري ويلسون قد يعود في يناير
كلوب معجب بتطور اللاعب
لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.
وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.
يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.
أولاس يتحدث مجدداً عن فقير
ويفتش عن كواليس الصفقة
مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في بداية عام 2019، عاد أولاس مالك ليون الفرنسي ليتحدث عن كواليس فشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول في الصيف الماضي.
ويؤمن أولاس أن حجة ركبة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء تغيير موقف الفريق الإنجليزي بشكل مفاجئ ومشيراً إلى أن الإتفاق لم يوجد بين الأطراف الثلاثة برمتها وليس بين الناديين فقط.
يُذكر أن فقير واصل تألقه مع ليون وقاد الفريق للتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاد فريقه للتعادل مع شاختار دونيستك في أوكرانيا بهدف لكل منهما.
ميلان مهتم بثنائي هجوم ليفربول
ولكن كخيار ثاني!
يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.
ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.