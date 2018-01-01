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أخبار انتقالات ليفربول | سولانكي مطلوب في كريستال بالاس، وصفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty

صفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل

2018-12-19T20:42:24Z

بسبب تدخل رئيس النادي

أصبحت صفقة انتقال اللاعب جيريمي دوكو ناشئ أندرلخت إلى ليفربول مهددة بالفشل بعد تراجع رئيس النادي عن إتفاقه مؤخراً.

وبحسب مصادر مجلة تُدعى سبورت فأن الصفقة كانت ستكون عبارة عن مبادلة بين الفريقين على أن يذهب لازار ماركوفيتش للجهة الآخرى، ولكن رئيس الفريق البلجيكي فجأة بات يحاول إقناع دوكو بتجديد عقده والبقاء مع الفريق.

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سولانكي مطلوب في كريستال بالاس

2018-12-19T20:39:16Z

في منافسة مع رينجرز

يرغب فريق كريستال بالاس في تدعيم خط الهجوم في يناير المُقبل بسبب كثرة إصابات بينتيكي وعدم وجود مهاجم صريح يُعتمد عليه، وتتجه الأنظار إلى سولانكي لاعب ليفربول.

وبحسب بعض المصادر اللندنية فأن كريستال يرغب باستعارة اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ولكنه يواجه منافسة من رينجرز بسبب رغبة جيرارد في ضم اللاعب.

جالاطة سراي يرغب باستعارة أوريجي

2018-12-17T21:13:28Z

ولكن ليفربول يفضل بقاءه في إنجلترا

على الرغم أن البعض توقع أن هدفه في مباراة الديربي سيحيي مسيرته مع ليفربول، ولكن لازال الخيار الأقرب للاعب البلجيكي هو الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المُقبل.

وبحسب بعض المصادر فأن جالاطة سراي مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة ولكن من المتوقع أن يرفض ليفربول العرض لأنه يفضل بقاء مهاجمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل ولفرهامبتون الأقرب للحصول على خدماته.

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صراع مع بايرن على ضم ثورجان هازارد

2018-12-17T21:09:47Z

دعم جديد للدكة؟

انضم ليفربول لسباق المهتمين بالحصول على خدمات ثورجان هازارد الشقيق الأصغر للاعب تشيلسي إيدين هازارد، وسط صراع مع بايرن ميونيخ وروما أيضاً.

وبحسب صحيفة كيكر فأن الريدز من المعجبين باللاعب الذي يواصل تألقه مع بروسيا مونشنغلادباخ، لدرجة أنه أصبح مطلباً لعديد من الأندية الآخرى مثل أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.

يُذكر أن ثورجان نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 آخرين في 15 مباراة لعبها في الدوري الألماني حتى الآن.

هاري ويلسون قد يعود في يناير

2018-12-14T22:01:25Z

كلوب معجب بتطور اللاعب

لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.

PAUL ELLIS

أولاس يتحدث مجدداً عن فقير

2018-12-14T21:58:56Z

ويفتش عن كواليس الصفقة

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في بداية عام 2019، عاد أولاس مالك ليون الفرنسي ليتحدث عن كواليس فشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول في الصيف الماضي.

ويؤمن أولاس أن حجة ركبة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء تغيير موقف الفريق الإنجليزي بشكل مفاجئ ومشيراً إلى أن الإتفاق لم يوجد بين الأطراف الثلاثة برمتها وليس بين الناديين فقط.

يُذكر أن فقير واصل تألقه مع ليون وقاد الفريق للتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاد فريقه للتعادل مع شاختار دونيستك في أوكرانيا بهدف لكل منهما.

ميلان مهتم بثنائي هجوم ليفربول

2018-12-12T22:14:41Z

ولكن كخيار ثاني!

يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.

ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.

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