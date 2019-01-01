للحصول على دقائق أكثر

يفكر ستوريدج مهاجم ليفربول في الرحيل جدياً عن صفوف الفريق في الشهر الحالي من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب.

وبحسب مصادر جارديان فأن اللاعب بدا مهتماً برغبة وست هام يونايتد وكريستال بالاس في ضمه، ولا يمانع من العودة إلى لندن مجدداً عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي.