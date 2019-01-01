فناربخشة مصمم على ضم لالانا
في أسرع وقت ممكن
يصمم فريق فناربخشة بقوة على التعاقد مع آدم لالانا وفي أسرع وقت ممكن بسبب إعجاب المدير الرياضي كومولي به.
وبحسب بعض المصادر التركية فأن فناربخشة يأمل بالتوصل إلى إتفاق نهائي لضم اللاعب في غضون أسبوع.
يُذكر أن لالانا غاب كثيراً عن ليفربول في الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابات.
ستوريدج يفكر جدياً في الرحيل
للحصول على دقائق أكثر
يفكر ستوريدج مهاجم ليفربول في الرحيل جدياً عن صفوف الفريق في الشهر الحالي من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب.
وبحسب مصادر جارديان فأن اللاعب بدا مهتماً برغبة وست هام يونايتد وكريستال بالاس في ضمه، ولا يمانع من العودة إلى لندن مجدداً عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي.
لاتسيو ينفي شائعات أديكانيه
عكس ما أُثير مؤخراً
قام نادي لاتسيو بنفي كل الأخبار التي أفادت باقترابه من التعاقد مع الهولندي أديكانيه لاعب رديف ليفربول.
وفي بيان رسمي قام الفريق الإيطالي بنفي كل الأخبار التي أشارت إلى أن هناك إتفاق بين الطرفين، مؤكداً أن كل ما يثار في الإعلام غير صحيح بالمرة.
اهتمام ليفربول بموهبة طرابزون غير حقيقي
بحسب المصادر المقربة
أُشيع في الفترة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع عبد القادر عمر لاعب طرابزون سبور بسبب موهبته الكبيرة، ولكن كل ذلك تم نفيه سريعاً.
حيث أشارت مصادر ليفربول إيكو إلى أن تلك الأخبار غير صحيحة وأن الريدز ليس لديهم أي نية للتعاقد مع الموهبة التركية.
كلوب يتحدث عن صفقات الشتاء
بعد رحيل سولانكي وكلاين
على الرغم أن رحيل سولانكي وكلاين من المفترض أن يعني تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد، ولكن كلوب أدحض كل هذه التوقعات والأمنيات.
وعندما تم سؤاله عن احتمالية التعاقد مع أي لاعب في نافذة الانتقالات الحالية أجاب قائلاً: على الأرجح لا.
استياء في كارديف بسبب كلاين
وانتقاله إلى بورنموث
لم يخفِ وارنوك مدرب كارديف سيتي مدى استيائه من انتقال كلاين إلى صفوف بورنموث على سبيل الإعارة، خاصةً وأنه كان يتمنى التوقيع مع اللاعب.
ووصف مدرب الفريق الويلزي انتقال كلاين إلى بورنموث بالعار بسبب سوء تعامل ليفربول معهم -على حد تعبيره-.
رسمياً.. بورنموث يعلن عن ضم المهاحم سولانكي
بصفة نهائية
في صفقته الثانية من ليفربول وفي نفس اليوم، أعلن بورنموث مساء أمس الجمعة أيضاً عن التوقيع مع دومينيك سولانكي ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.
وكلفت الصفقة خزائن الفريق الساحلي ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات، ويأتي التوقيع معه في إطار الثقة الكبيرة من قبل إيدي هاو بالمواهب الإنجليزية.