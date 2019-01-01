قترب طرابزون سبور التركي من التعاقد مع دانيال ستوريدج، الذي انتهى عقده مع ليفربول في الصيف الحالي، وذك في صفقة انتقال حر بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة.

طبقاً لمصادر دايلي ميل فأن الفريق التركي قدم عقداً لمدة موسمين لمهاجم الريدز السابق، وأن طرابزون متفائل بقدرته على غلق الصفقة قريباً قبل دخول أندية آخرى على الخط.