ستوريدج مطلوب في ريال بتيس
بسبب تجاهل كلوب له
يبدو أن أيام المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج في ليفربول باتت معدودة خاصةً مع قلة مشاركاته برغم جاهزيته البدنية وقلة إصاباته في الفترة الأخيرة.
وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن ريال بتيس الإسباني هو أحدث الأندية الراغبة بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي السابق، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نية للتجديد له.
ليفربول يجدد اهتمامه بضم برونو فيرنانديس
إذا قرر لشبونة بيعه
جدد ليفربول اهتمامه بضم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة، سعياً لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.
وبحسب مصادر "كورييري دي مانا" فأن الريدز يترقبون موقف اللاعب مع فريقه، خاصةً وأن الاهتمام بالتعاقد معه قديم مع رغبة من قبل مسئولي الحمر بتخفيض المبلغ المطلوب من قبل إدرة سبورتينج للتفريط في اللاعب.
اهتمام حقيقي من ليفربول بضم فيرنر
بحسب المصادر المقربة
أفادت بعض المصادر المقربة من فريق ليفربول على اهتمام الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.
هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ليفربول إيكو والتي أكدت أن الريدز يراقبوا اللاعب عن كثب وقد يتحركوا لضمه في الصيف القادم.
صلاح مطلوب في يوفنتوس الإيطالي
الصيف المقبل
أشارت بعض التقارير الإيطالية إلى وجود اهتمام حقيقي من طرف يوفنتوس للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يضع صلاح هدفاً له من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.
آلان يقترب من فلومينيسي
على سبيل الإعارة
اقترب لاعب وسط ليفربول آلان دي سوزا من الانتقال إلى فلومينيسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على فرصته للعب كأساسي لمواصلة تطوره.
وتعد هذه الإعارة هي السادسة له منذ انضمامه للريدز، حيث يعاني اللاعب من صعوبة الحصول على رخصة عمل في إنجلترا وهو ما يجبر ليفربول على إعارته بكثرة، وأخرها كان مع فرانفكورت الألماني.
ديدا ينهال بالمديح على آليسون
ويصنفه من الأفضل
انهال الحارس الأسطوري ديدا ولاعب ميلان السابق بالمديح على مواطنه البرازيلي بيكر آليسون والذي انضم لليفربول في الصيف الماضي في صفقة قياسية.
وصرح ديدا قائلاً: استطيع أن أرى قدراته المميزة منذ بداية مسيرته، شخصية آليسون تمنح الكثير من الثقة لبقية زملائه، هو واحد من أقوى حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي.
ماركوفيتش يتوجه بالشكر للجماهير
بعد رحيله لفولام
توجه الصربي لازار ماركوفيتش بالشكر إلى جماهير ليفربول عقب إتمام رحيله إلى فريق فولام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.
وعلق ماركوفيتش على رحيله في صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: تشرفت بأن أكون جزءاً من هذا النادي الأسطوري، شكراً جزيلاً لكل شخص في النادي، إنه من دواعي سروري، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق.
يُذكر أن ماركوفيتش كان قد رحل إلى فولام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات بصفة مجانية وذلك لمدة 6 أشهر.
عرض رسمي لضم لورينزو إنسيني
كلوب معجب بجناح نابولي
دخل ليفربول في مفاوضات مع نابولي من أجل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني والذي يعد يورجن كلوب من أبرز المعجبين بقدراته.
وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا فأن الريدز تقدموا بعرض رسمي قيمته 60 مليون يورو ولكن طبقاً لنفس التقرير دي لاورينتس لن يبيعه بما يقل عن 150 مليون.