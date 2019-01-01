ليفربول ينظر مرة آخرى في إمكانية ضم كوتينيو
أفادت بعض التقارير أن ليفربول قد فتح الباب للاعب فيليبي كوتينيو للنظر في فكرة عودته مرة آخرى للفريق.
بدأ حلم اللاعب في الانتقال إلى برشلونة العام الماضي، ولكن لم يظهر بالمستوى المطلوب ليكون أساسياً في الفريق، ولذا فالبلاوجرانا قد قدم أكثر من إشارة لاستعداده للتخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.
تم ربط أسم اللاعب أكثر من فريق يريد الحصول على خدماته بما في ذلك مانشستر يونايتد الذي بدأ في الآونة الآخيرة أن يدخل في مفاوضات على اللاعب، ولكن كوتينيو أوضح أنه لن ينضم إلى الشياطين الحُمر بسبب احترامه الكبير لفريق ليفربول، نظراً للحساسية التاريخية بين الفريقين.
جروجيتش يقترب من العودة لصفوف هيرثا برلين
يقترب الصربي "ماركو جروجيتش" من العودة لصفوف هيرثا برلين مرة آخرى، بعد أن أُعير لهم في الموسم وقدم أداءاً ممتازاً للغاية في الدوري الألماني.
وطبقاً لمصادر صحيفة "كيكر" فإن جروجيتش سينضم لبرلين مُعاراً مرة آخرى، بعد منافسة مع فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت على ضمه، ولكن القرار كان سهلاً باللعب مع نفس زملائه وتحت قيادة نفس المدرب.
ريال مدريد يسعى لاستبدال ماركو أسينسيو بساديو ماني
ريال مدريد يسعى لصفقة تبادليه مع ليفربول
بحسب ما كُشف عن "Express" أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عاماً في مقابل الحصول على خدمات المهاجم ساديو ماني لاعب ليفربول، وأضافت الصحيفة أن الملكي يرى أن الريدز يحبون أسلوب لاعب خط الوسط الذي يملك مقومات هجومية مثل أسينسيو.
وقد أضاف التقرير أن الميرنجي من الممكن أن يتخلى عن أي لاعب في خط الوسط نظير الحصول على اللاعب ماني، وقد ذكر التقرير أن قيمة ماركو أسينسيو السوقية في مدريد تبلغ 85 مليون جنية إسترليني، بينما لم يتم ذكر قيمة ساديو ماني التسويقية.
الدنماركي جاكوب برون لارسن يحظى باهتمام ليفربول
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن ليفربول يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل مانشستر يونايتد وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.