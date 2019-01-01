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أخبار انتقالات ليفربول | تجدد الاهتمام بديمبيلي، ولوفرين في الطريق لميلان

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية لليفربول اليوم 3 يوليو 2019

محدث
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ليفربول يجدد اهتمامه بضم ديمبيلي

2019-07-03T14:35:16Z

جدد ليفربول اهتمامه بضم الفرنسي عثماني ديمبيلي بعد أن أُثيرت الشكوك حول مستقبله مع برشلونة مع اقتراب العملاق الكتالوني من التعاقد مع جريزمان ونيمار بحسب أخر التقارير.

ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن الريدز تحركوا من أجل ضم اللاعب في منافسة مع بايرن ميونخ، ولكن استفسار الفريق الإنجليزي قوبل بالرفض من قبل العملاق الإسباني.

كروس يفضل فناربخشة على ليفربول

2019-07-02T14:19:21Z

قام "ماكس كروس" مهاجم فيردر بريمن الألماني والذي انتهى عقده مع الفريق هذا الصيف، بتفضيل فناربخشة التركي على حساب ليفربول الذي كان يسعى جاهداً لضمه في صفقة انتقال حر.

ذكرت مصادر " سبورتس ويتنس" أن كروس كان قلقاً بشأن عدد الدقائق التي سيحصل عليها في آنفيلد لذا قام بتفضيل العرض التركي، لأنه سيحصل على مزيد  من الاهتمام هُناك وسيجني الكثير من الأموال أيضاً.

تجديد إعارة البرازيلي آلان مع فلومينيسي

2019-07-01T21:13:57Z

أعلن ليفربول عن تجديد عقد لاعب الوسط "آلأن دي سوزا" مع فريق فلومينيسي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي وتحديداً شهر ديسمبر.

تستمر إعارة آلان مع الفريق البرازيلي بسبب فشل اللاعب في الحصول على رخصة عمل داخل إنجلترا، لذا سيستمر الفريق الإنجليزي في إرساله على سبيل الإعارة لحين يتم السماح له باللعب في عاصمة الضباب.

ريال مدريد يضحي بأسينسيو من أجل ماني

2019-07-01T11:19:24Z

الملكي يفكر في عقد صفقة تباديلة مع ليفربول

نقلت توكسبورت عن اكسبريس أن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، يضم بموجبها ساديو ماني مقابل التخلي عن أسينسيو في سوق انتقالات الصيف الحالي.

وكان المدرب يورجن كلوب قد عبر عن اهتمامه بضم الإسباني في وقتٍ لاحق، لكن الشرط الجزائي الكبير المتواجد في عقده والبالغ 500 مليون يورو حال بين المدرب الألماني ونجم الملكي.

ميلان يجتمع بوكيل أعمال لوفرين

2019-07-01T11:10:51Z

الروسونيري مُصر على ضم المدافع الكرواتي

قال نيكو شيرا الصحفي بجريدة لا كازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان لايزال مصراً على ضم ديان لوفرين في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد قرار عدم اللعب في الدوري الأوروبي الصادر من المحكمة الرياضية والذي أعطى للروسونيري فرصة للتسوية حتى 2022.

على صعيد آخر أشارت تقارير إيطالية إلى أن إدارة الديافولو اجتمع مع فالدو ليميتش وكيل أعمال مدافع الريدز ولوكا مودريتش ونيمانيا ماتيتش، وأوضحت أن بطل دوري أبطال أوروبا لن يترك مدافعه بأقل من 25 مليون جنيهاً استرلينياً.

Getty Images

ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو

2019-07-01T11:04:31Z

البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد

يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.

ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.

ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.

Getty/Goal

اهتمام برتغالي بالتعاقد مع الواعد "دونكان"

2019-06-30T21:21:50Z

جذب مهاجم ليفربول الواعد "بوبي دونكان" انتباه أبرز الأندية البرتغالية، بعد أن قدم أداءاً ممتازاً للغاية منذ انضمامه لرديف الريدز قادماً من صفوف مانشستر سيتي.

حيث أبرزت صحيفة ريكورد إعجاب كلا من بنفيكا وبورتو بالتعاقد مع دونكان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لشراءه نهائياً.

جروجيتش يقترب من العودة لصفوف هيرثا برلين

2019-06-30T17:31:56Z

يقترب الصربي "ماركو جروجيتش" من العودة لصفوف هيرثا برلين مرة آخرى، بعد أن أُعير لهم في الموسم وقدم أداءاً ممتازاً للغاية في الدوري الألماني.

وطبقاً لمصادر صحيفة "كيكر" فإن جروجيتش سينضم لبرلين مُعاراً مرة آخرى، بعد منافسة مع فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت على ضمه، ولكن القرار كان سهلاً باللعب مع نفس زملائه وتحت قيادة نفس المدرب.

الدنماركي جاكوب برون لارسن يحظى باهتمام ليفربول

2019-06-30T17:27:01Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن ليفربول يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .

وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل مانشستر يونايتد وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.