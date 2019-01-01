جدد ليفربول اهتمامه بضم الفرنسي عثماني ديمبيلي بعد أن أُثيرت الشكوك حول مستقبله مع برشلونة مع اقتراب العملاق الكتالوني من التعاقد مع جريزمان ونيمار بحسب أخر التقارير.

ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن الريدز تحركوا من أجل ضم اللاعب في منافسة مع بايرن ميونخ، ولكن استفسار الفريق الإنجليزي قوبل بالرفض من قبل العملاق الإسباني.