رابيو يفضل الانضمام للريدز
عن توتنهام
بعد ضياع فرصة الانضمام إلى برشلونة بسبب رفض اللاعب لمطالبتهم المادية وبعد توقيع الفريق الكتالوني مع دي يونج، أصبح اللاعب يتمنى التوقيع للريدز.
بحسب بعض المصادر المقربة من نادي باريس سان جيرمان، فأن اللاعب وبرغم وجود اهتمام من توتنهام بضمه، ولكن الفريق المفضل لديه للعب له في الدوري الإنجليزي الممتاز هو ليفربول.
بدء المفاوضات لضم تونالي موهبة بريشيا
بعد مشاهدته عدة مرات
قرر ليفربول التحرك من أجل التوقيع مع الإيطالي موهبة بريشيا والذي يعد مطلوباً من قبل أكبر الأندية في السيريا آ وذلك من أجل خطفه سريعاً.
وبحسب مصادر جازيتا فأن كشافة الريدز تابعوا اللاعب أكثر من مرة واقتنعوا تماماً بقدراته لذا بدأوا المفاوضات مع بريشيا.
فيرنر مستمر مع لايبزيج
لعامين على الأقل
أكد المدير الرياضي لفريق لايبزيج على استمرار مهاجم الفريق تيمو فيرنر لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، برغم الاهتمام الموسع من قبل بعض الأندية الكبيرة بضمه.
ويعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب حيث يراه كلوب البديل المثالي لفيرمينو بل أن يتفوق على البرازيلي في حاسته التهديفية، ولكن اللاعب يجذب أنظار بايرن ودورتموند أيضاً.wer
ليفربول من المهتمين بضم البرازيلي إيمرسون
مع أندية آخرى كثيرة
يعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم البرازيلي إيمرسون ظهير أيمن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بحسب تصريحات وكيل أعماله.
حيث أشار في تصريحات نقلتها صحيفة موندو أن هناك أندية كثيرة ترغب بالتعاقد مع موكله ومنها آرسنال، يوفنتوس وبروسيا دورتموند.
يُذكر أن ليفربول من المتوقع أن يتحرك في الصيف المقبل لضم ظهير أيمن بسبب عدم اقتناع كلوب بكلاين وتواجد آرنولد فقط في هذا المركز.
مكيني على ردار الريدز
منذ فترة طويلة
يسعى فريق ليفربول لدعم خط دفاعه على المدى الطويل، لذا يراقب كشافة الفريق بعض الأسماء ومن بينها مكيني موهبة شالكة.
وطبقاً لتقارير بليتشر سبورت فأن الريدز من المعجبين بتطور اللاعب ويراقبوا مستواه منذ فترة طويلة تمهيداً للتحرك لضمه في الفترة المقبلة.
بنفيكا يرفض بيع جواو فيلكس لليفربول
ويرفض عرضاً ضخماً
أبى فريق بنفيكا التفريط في موهبته جواو فيلكس ورفض عرضاً ضخماً من ليفربول لبيعه بحسبما أشارت أخر التقارير.
وطبقاً لمصادر كوريري دا مانها فأن النسور رفضوا عرضاً ضخماً كان من شأنه أن يجعل فيلكس ثالث أغلى لاعبي ليفربول في التاريخ.
ستوريدج سيغادر في الصيف
مجاناً على الأرجح
يقترب دانيال ستوريدج من الرحيل عن صفوف ليفربول خاصةً مع عدم تقديم عرض جديد للاعب لتجديد عقده.
وبحسب مصادر صحيفة تايمز فأنه من المتوقع رحيل المهاجم الإنجليزي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده.
رسمياً.. روبيرتسون يجدد عقده مع ليفربول
مكافأة على تألقه
أعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم أمس الخميس عن تجديد عقد اللاعب الأسكتلندي روبيرتسون مع الفريق لمدة خمس سنوات إضافية.
وجاء ذلك مكافأة للاعب على أدائه الرائع منذ أن حجز مكاناً أساسياً في التشكيلة على حساب ألبيرتو مورينو، وأشار كلوب إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب انتهت في وقت قياسي.