فان دايك يرغب بتجديد عقده مع ليفربول
المدافع الهولندي متحمس للبقاء !
يسعى المدافع الهولندي "فان دايك" لتجديد عقده مع ليفربول للبقاء لأطول فترة ممكنة، بعد أن تمكن من قيادة الفريق للفوز معه بأولى الألقاب وهو دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.
طبقاً لمصادر إيه إس بي إن، فأن فان دايك أخبر إدارة ليفربول بأنه يريد تجديد عقده مع الفريق ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على عقد جديد بعد أدائه المذهل في الموسم الماضي، والذي توج بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
اهتمام جاد من ليفربول بضم الإيفواري" بيبي"
ومنافسة آرسنال عليه
أبدى فريق ليفربول اهتماماً جاداً بالتعاقد مع الإيفواري "نيكولاس بيبي" جناح ليل الفرنسي والذي قدم موسماً رائعاً، تسبب في جذب انتباه أكبر أندية العالم.
وطبقاً لمصادر صحيفة "ليكيب" فأن الريدز على استعداد تام لتلبية الطلبات المادية لفريق ليل من أجل التوقيع مع اللاعب، خاصةً وأن المبلغ المطلوب للتفريط فيه هو 70 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام ليفربول بضم الهولندي "ديباي" غير صحيح
عكس ما أُثير مؤخراً
أُشيع في الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الهولندي "ديباي" نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب ليون الحالي، ولكن كل هذا تم نفيه مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم ديباي، والذي زادت شائعات رحيله إلى الريدز بسبب بعض المحادثات بينه وبين فينالدوم وفان دايك على إنستغرام وكذلك توجيه الشكر لليون عقب نهاية الموسم وكأنها رسالة وداعية لهم.
يُذكر أن بعض التقارير قد أكدت أن ليفربول تابع ديباي أكثر من مرة في الموسم الحالي جنباً إلى جنب لاعبين آخرين في الفريق الفرنسي مثل حسام عوار.
جيمس ميلنر هدف مفاجئ لباريس سان جيرمان
برغم تقدمه في العمر!
أبدى فريق باريس سان جيرمان اهتماماً مفاجئاً بالتعاقد مع لاعب ليفربول "جيمس ميلنر" على الرغم من تقدمه في العمر حيث بلغ 33 عاماً ولكنه لازال مطلوباً للعب في أعلى المستويات.
حيث أشارت مصادر "لو باريسيان" إلى اهتمام الفريق الفرنسي بالتعاقد معه، خاصةً وأن عقده مع ليفربول شارف على الانتهاء ومصيره مجهول حتى هذه اللحظة.
جيرارد يريد الإبقاء على كينت لموسم آخر
على سبيل الإعارة
أبدى ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز جلاسكو الأسكتلندي حالياً رغبته في التعاقد مع كينت لعام آخر على سبيل الإعارة.
وكشف جيرارد أن المفاوضات مع ليفربول قد بدأت بالفعل من أجل الحفاظ على اللاعب لموسم جديد بعد أن أّكد أن ناديه تقدم بعرض رسمي في انتظار رد الريدز.
يُذكر أن كينت قدم موسماً رائعاً مع رينجرز ساهم فيه في تسجيل 15 هدفاً ليفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي.
فيرمينو مطلوب في باريس سان جيرمان
لكن ليفربول لن يفرط فيه!
أبدى الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اهتماماً كبيراً بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب إعجابه بقدرات اللاعب ويرغب في التعاقد معه إذا كانت هناك فرصة لذلك.
ولكن طبقاً لمصادر بي بي سي فأن ليفربول ليست لديه أي نية إطلاقاً للتفريط في فيرمينو، حيث يعد اللاعب مهم جداً بالنسبة لكلوب حيث سبق ليورجن وأن صرح بأنه أهم بالنسبة له أكثر من ماني وصلاح.
ليفربول مهتم بضم "سار" جناح رين الفرنسي
وسط صراع مع آرسنال
انضم ليفربول لقائمة المهتمين بخدمات السنغالي "إسماعيلا سار" جناح رين الفرنسي ليواصل يورجن كلوب اهتمامه بضم أفضل المواهب الأفريقية بعد ماني، صلاح وكيتا.
وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فأن آرسنال الذي كان مهتماً بضمه لفترة طويلة سيواجه صراعاً شرساً مع ليفربول بسبب إعجاب المدرب الألماني بقدرات اللاعب، ولكن يبقى للريدز الأفضلية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها آرسنال.
عرض رسمي في الطريق لنجم طرابزون سبور
ليفربول يصعد اهتمامه
أبدى ليفربول استعداده لتصعيد اهتمامه بضم نجم طرابزون سبور "عبد القادر عمر"، ويجهز من اجل تقديم عرض رسمي للاعب في أقرب وقت ممكن من أجل خطف اللاعب من أي نادي آخر.
حيث أشارت إحدى المصادر التركية إلى أن الريدز مستعدين لدفع ما يقرب من 18 جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، وذلك بعد مراقبة تطور اللاعب في الدوري التركي للفترة طويلة.
يُذكر أن اللاعب يجذب أنظار أندية آخرى كبيرة مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.