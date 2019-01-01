المدافع الهولندي متحمس للبقاء !

يسعى المدافع الهولندي "فان دايك" لتجديد عقده مع ليفربول للبقاء لأطول فترة ممكنة، بعد أن تمكن من قيادة الفريق للفوز معه بأولى الألقاب وهو دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

طبقاً لمصادر إيه إس بي إن، فأن فان دايك أخبر إدارة ليفربول بأنه يريد تجديد عقده مع الفريق ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على عقد جديد بعد أدائه المذهل في الموسم الماضي، والذي توج بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.