يرغب فريق هيرثا برلين باستعارة لاعب آخر من ليفربول، بعد أن لعب له الصربي "ماركو جروجيتش" في الموسم الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

طبقاً لمصادر تي في بي، فأن الفريق الألماني يسعى للتوقيع مع البولندي "جرابارا" حارس الرديف، مستغلاً العلاقة الطيبة بين الناديين.