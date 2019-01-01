دخل ليفربول في مفاوضات مع أوجسبورج لضم "فيليب ماكس" الذي يلعب كظهير أيسر، وذلك من أجل دعم هذا المركز الذي يشغله روبيرتسون فقط بعد رحيل مورينو لانتهاء عقده.

طبقاً لمصادر صحيفة سبورت فإن الريدز تحدثوا مع وكلاء أعمال اللاعب ولكنه يواجه منافسة من برشلونة، وتقدر قيمته بحوالي 20 مليون يورو.