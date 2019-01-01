أفادت بعض التقارير بأن يورجن كلوب مدرب ليفربول قد قال عندما سئل عن ركود الفريق في سوق الانتقالات الحالي بأنه سعيد مع الفريق الحالي، وأضاف قائلاً "لن يكون الميركاتو الحالي للفريق كبيراً، فنحن قد استثمرنا الكثير وبمبالغ كبيرة في العامين الأخيرين، ولا يمكننا قضاء كل عام بنفس الطريقة".

ويُعد التوقيع الوحيد الذي تم حتى الآن للريدز هو المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج المُنضم من نادي بي إي سي زفوله مقابل 1.3 مليون جنية استرليني.