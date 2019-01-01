من قبل العملاق فناربخشة

يرغب فريق فناربخشة في استغلال مديره الرياضي الحالي والسابق لليفربول وهو داميان كومولي، من أجل ضم أحد لاعبي الريدز في يناير.

هذا اللاعب هو آدم لالانا كما تشير مصادر فوتوماك، والذي يرغب العملاق التركي بالتوقيع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.