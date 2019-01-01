لالانا مطلوب في الدوري التركي
من قبل العملاق فناربخشة
يرغب فريق فناربخشة في استغلال مديره الرياضي الحالي والسابق لليفربول وهو داميان كومولي، من أجل ضم أحد لاعبي الريدز في يناير.
هذا اللاعب هو آدم لالانا كما تشير مصادر فوتوماك، والذي يرغب العملاق التركي بالتوقيع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.
بورنموث يرغب بالتوقيع مع كلاين
على سبيل الإعارة
أبدى فريق بورنموث اهتماماً كبيراً بضم ناثانيل كلاين ظهير أيمن ليفربول وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
هذا ما أشارت إليه صحيفة دايلي ميل، والتي أكدت أن بورنموث جاد للغاية في ضم كلاين بسبب معاناته مع إصابات كلا من سيمون فرانسيس وآدم سميث.
أوريجي لا يتعجل الرحيل
وقد يستمر حتى نهاية الموسم
على الرغم أنه يعد الخيار الثالث في الهجوم خلفاً لفيرمينو وستوريدج ولكن البلجيكي أوريجي لا يتعجل الرحيل عن ليفربول وقد ينتظر حتى نهاية الموسم.
هذا ما أشارت إليه بعض التقارير البلجيكية التي أّكدت أن ديفوك يؤمن أنه سيلعب المزيد من الدقائق في ما تبقى من عمر الموسم، وأن فرص انتقاله إلى فرق أفضل سيكون بالصيف وليس الشهر الحالي.
تعثر انتقال سولانكي إلى كريستال بالاس
لسبب غير فني
بعد أن كان سولانكي على وشك الانتقال إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، انهارت الصفقة فجأة لسبب غير فني.
حيث أشارت تقارير بي بي سي إلى أن البالاس تراجع عن ضم اللاعب بسبب حاجته إلى لاعب جاهز بدنياً ويمكنه المشاركة فوراً وهو ما لا يتوفر في سولانكي بسبب عدم مشاركته بكثرة وتعرضه لإصابة ما مؤخراً.
ليفربول يكثف المفاوضات مع رابيو
بعد انسحاب برشلونة
يحاول ليفربول استغلال انسحاب برشلونة من صفقة دي يونج من أجل حسم الصفقة لصالحه، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المُقبل.
وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فأن مسئولي الريدز عقدوا مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الفترة الماضية من أجل التوقيع معه.
يُذكر أن رابيو يجذب انتباه أندية آخرى مثل توتنهام ويوفنتوس.
كريستال على وشك استعارة سولانكي
حتى نهاية الموسم
اقترب سولانكي من الرحيل عن ليفربول مؤقتاً حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة على أن يستمر في البريميرليج.
وبحسب صحيفة دايلي ميل فأن كريستال بالاس على وشك الإعلان عن ضم المهاجم الشاب، من أجل حل أزمة الهجوم وكثرة إصابات بينتيكي التي اضطرت روي هودجسون للعب بالإيفواري زاها كمهاجم صريح.
يُذكر أن سولانكي لم يشارك كثيراً مع ليفربول هذا الموسم بسبب تفضيل كلوب لفيرمينو كأساسي وتواجد ستوريدج وأوريجي على دكة البدلاء.
كاماتشو مطلوب في البرتغال
على سبيل الإعارة
يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغال للتعاقد من واحد من مواهب أكاديمية ليفربول وهو الظهير الأيمن كاماتشو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
حيث أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الفريق البرتغالي تحرك بالفعل لمحاولة ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصةً مع الإعجاب الشديد بقدراته.