مكيني على ردار الريدز
منذ فترة طويلة
يسعى فريق ليفربول لدعم خط دفاعه على المدى الطويل، لذا يراقب كشافة الفريق بعض الأسماء ومن بينها مكيني موهبة شالكة.
وطبقاً لتقارير بليتشر سبورت فأن الريدز من المعجبين بتطور اللاعب ويراقبوا مستواه منذ فترة طويلة تمهيداً للتحرك لضمه في الفترة المقبلة.
بنفيكا يرفض بيع جواو فيلكس لليفربول
ويرفض عرضاً ضخماً
أبى فريق بنفيكا التفريط في موهبته جواو فيلكس ورفض عرضاً ضخماً من ليفربول لبيعه بحسبما أشارت أخر التقارير.
وطبقاً لمصادر كوريري دا مانها فأن النسور رفضوا عرضاً ضخماً كان من شأنه أن يجعل فيلكس ثالث أغلى لاعبي ليفربول في التاريخ.
ستوريدج سيغادر في الصيف
مجاناً على الأرجح
يقترب دانيال ستوريدج من الرحيل عن صفوف ليفربول خاصةً مع عدم تقديم عرض جديد للاعب لتجديد عقده.
وبحسب مصادر صحيفة تايمز فأنه من المتوقع رحيل المهاجم الإنجليزي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده.
رسمياً.. روبيرتسون يجدد عقده مع ليفربول
مكافأة على تألقه
أعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم أمس الخميس عن تجديد عقد اللاعب الأسكتلندي روبيرتسون مع الفريق لمدة خمس سنوات إضافية.
وجاء ذلك مكافأة للاعب على أدائه الرائع منذ أن حجز مكاناً أساسياً في التشكيلة على حساب ألبيرتو مورينو، وأشار كلوب إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب انتهت في وقت قياسي.
ليفربول يصارع على ضم جروينفيلد لاعب كلوب بروج
وسط منافسة من أندية آخرى
دخل ليفربول في صراع مع عدة أندية على ضم الهولندي أرنوت جروينفيلد لاعب كلوب بروج والذي يقدم أداءاً ملفتاً للنظر هذا الموسم.
وبحسب دايلي ميل فأن اللاعب يلقى إعجاباً من قبل أندية ميلان، إيفرتون وتوتنهام وكان الفريق الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً بقيمة تسعة ملايين ولكنه قوبل بالرفض.
يُذكر أن جروينفيلد كان قد سجل 5 أهداف مع فريقه هذا الموسم في 15 مباراة.
حيرارد قد يحاول ضم وودبيرن مجدداً
بعد أن فشل في الصيف الماضي
يفكر ستيفن جيرارد جدياً في محاولة وودبيرن مجدداً بعد أن فشل في التوقيع معه في الصيف الماضي.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن مدرب رينجرز سيحاول مرة آخرى إقناع وودبيرن باللعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يُذكر أن وودبيرن كان قد أُعير إلى شيفيلد يونايتد في بداية الموسم ولكنه لم يوفق معهم.
جيرارد يريد الحفاظ على كينت
لموسم آخر
يرغب ستيفن جيرارد في الحفاظ على الجناح الإنجليزي ريان كينت في صفوف فريق رينجرز جلاسكو لموسم آخر، بعد تألقه مع الفريق الأسكتلندي هذا الموسم.
ومن المنتظر أن يتحدث جيرارد إلى مسئولي فريقه السابق من أجل إقناعهم بتمديد عرض إعارة اللاعب لموسم آخر، من أجل مواصلة تطوره هناك وليستفيد رينجرز من موهبته الكبيرة.
ليفربول مهتم بلاعب وسط سيلتك
بديل لالانا؟
أبدى فريق ليفربول اهتماماً واسعاً بلاعب وسط سيلتك جيمس فوريست، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب مصادر صحيفة ذا صن فأن كلوب من المعجبين باللاعب الأسكتلندي الذي تألق مع سيلتك بقيادة براندن رودجرز، وقد يضيف الكثير لخط وسط ليفربول خاصةً مع الإصابات المتكررة للالانا وحاجة الريدز إلى بديل.