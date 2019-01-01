بعد كلاين، إنجز وسولانكي!

يبدو أن اهتمام بورنموث بلاعبي فريق ليفربول لن يتوقف أبداً، وبعد التعاقد مع إنجز وكلاين على سبيل الإعارة وكذلك ضم سولانكي بصفة نهائية، ظهر لاعب آخر على قائمة اهتمامات الفريق الساحلي وهو مينيوليه!.

يبحث بورنموث عن حارس جديد بعد هبوط مستوى البوسني بيجوفيتش ويضع عدة خيارات من بينها البلجيكي مينيوليه والذي يرغب بالرحيل من أجل المشاركة أساسياً بعد أن فقد مركزه لصالح آليسون.m