بورنموث مهتم بضم لاعب آخر من ليفربول
بعد كلاين، إنجز وسولانكي!
يبدو أن اهتمام بورنموث بلاعبي فريق ليفربول لن يتوقف أبداً، وبعد التعاقد مع إنجز وكلاين على سبيل الإعارة وكذلك ضم سولانكي بصفة نهائية، ظهر لاعب آخر على قائمة اهتمامات الفريق الساحلي وهو مينيوليه!.
يبحث بورنموث عن حارس جديد بعد هبوط مستوى البوسني بيجوفيتش ويضع عدة خيارات من بينها البلجيكي مينيوليه والذي يرغب بالرحيل من أجل المشاركة أساسياً بعد أن فقد مركزه لصالح آليسون.m
بنفيكا يرغب بالتعاقد مع البرتغالي "رفائيل كاماتشو"
وليفربول يريد بقاءه
أبدى فريق بنفيكا رغبته في التعاقد مع رفائيل كاماتشو لاعب رديف ليفربول والذي يعد أحد ألمع مواهب الأكاديمية في الوقت الراهن، ويحظى بثقة كلوب لدرجة أنه تدرب مع الفريق الأول أكثر من مرة.
وطبقاً لمصادر صحيفة آبولا فأن بنفيكا ينافس سبورتينج لشبونة على ضم اللاعب ولكن الريدز يرغبوا بتجديد عقده وكانوا قد رفضوا أكثر من عرض لرحيله من وولفرهامبتون وبروسيا دورتموند في الفترة الماضية.
كلوب ينفي اهتمامه بجناح نابولي
عكس ما أُثير سابقاً
قام يورجن كلوب بدحض الشائعات التي أفادت باقتراب ليفربول من التعاقد مع الإيطالي لورينزو إنسيني جناح نابولي حسبما أشارت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.
وفي المؤتمر الصحفي لمباراة هادرسفيلد صّرح قائلاً: لن نتعاقد مع لورينزو إنسيني، هو لاعب رائع جداً ولكن لديه عقد طويل جداً مع نابولي، هو لن يحاول ذلك حتى.
ستوريدج مطلوب في الدوري الأسترالي
من قبل أسطورة سابقة للريدز
أصبح ستوريدج مطلوباً بقوة من الدوري الأسترالي بعد أن اقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي، خاصةً وأنه من الواضح أنه لن يستمر في آنفيلد.
ويعود الاهتمام بستوريدج من تلك القارة الصغيرة إلى وجود أسطورة ليفربول روبي فاولر على رئيس القيادة الفنية لفريق بريسبان رور حسبما أشارت مصادر النسخة الأسترالية لشبكة فوكس سبورت.
ستوريدج يقترب من ليستر سيتي
والعمل مع رودجرز مجدداً
اقترب "دانيال ستوريدج" المهاجم الإنجليزي ولاعب ليفربول من العمل مجدداً مع براندن رودجرز في ليستر سيتي خاصةً مع اقتراب عقده على نهايته.
أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن ليستر يرغب بالتعاقد مع ستوريدج الذي سيكون متاح مجاناً في الصيف المقبل بسبب رغبة رودجرز في العمل معه مجدداً.
يُذكر أن ستوريدج كان قد نجح في تسجيل 43 هدف في 70 مباراة لعبها تحت قيادة رودجرز وهي أفضل فتراته بقميص ليفربول.
ليفربول يستفسر عن الإيطالي كييزا
هل يفرط فيورنتينا في جوهرته؟
قام فريق ليفربول بالاستفسار عن خدمات الإيطالي كييزا لاعب فيورنتينا تمهيداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية بسبب إعجاب كلوب الشديد بقدرات اللاعب الموهوب.
وطبقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فأن الفيولا يرغب بالحصول ما لا يقل عن 70 مليون يورو من أجل التفريط في جوهرته، خاصةً وأن اللاعب مطلوب من أكبر أندية العالم.
محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول
مفاجأة صادمة!
في مفاجأة صادمة أشارت بعض التقارير إلى أن هذا الموسم سيكون هو الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول برغم التألق الكبير للاعب في قلعة آنفيلد.
طبقاً لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية فأن نشوب بعض الخلافات بين صلاح وكلوب سيعجل برحيل الفرعون المصري عن الفريق الإنجليزي في الصيف المُقبل.
ساديو ماني يلمح لرغبته بالبقاء مع ليفربول
برغم شائعات ريال مدريد
ألمح السنغالي ساديو ماني برغبته في البقاء مع ليفربول لفترة طويلة بعد تصريحاته الأخيرة والتي أشار فيها إلى أنه يريد أن يكون أسطورة للفريق.
حيث صّرح قائلاً: سأفعل كل شئ ممكن لتحقيق كل شئ ممكن، أن تلعب الكثير من المباريات لفريق مثل ليفربول فهو أمر لا يُصدق، أنا سعيد جداً باللعب لهذا الفريق واستمتع بكل يوم هنا.
يُذكر أن بعض الأخبار قد أشارت إلى اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب بسبب الإعجاب الشديد من زيدان بقدراته.