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أخبار انتقالات ليفربول | بايرن يتصدر سباق فيرنر، وماركوفيتش مطلوب في المكسيك!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

ماركوفيتش مطلوب في الدوري المكسيكي

2019-01-29T20:16:43Z

هل يرحل أخيراً؟

لا يملك اللاعب الصربي لازار ماركوفيتش أي مستقبل مع ليفربول، ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي أكثر من مرة في تسويق اللاعب من أجل بيعه.

برغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة ولكن جناح بنفيكا السابق جذب أنظار فريق كلوب أمريكا المكسيكي، ولكنه ليس من المؤكد أن يكون هناك تحرك لضمه في الشهر الحالي.

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بايرن يتصدر سباق ضم فيرنر

2019-01-29T20:14:14Z

متفوقاً على ليفربول

يتصدر بايرن ميونخ سباق التوقيع مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، والمطلوب من قبل عدة أندية أبرزها دورتموند وليفربول.

وبحسب بعض المصادر الألمانية، فأن البافاري هو المفضل للتوقيع مع فيرنر على الرغم أن لايبزيج يفضل بيعه خارج ألمانيا.

منافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ناشئ برمنجهام

2019-01-28T20:48:19Z

صاحب الـ16 عاماً

دخل ليفربول في صراع شديد مع غريمه مانشستر يونايتد على ضم ناشئ برمنجهام والذي يُدعى روميلو ميتشل ويتمتع بقدرات عالية تجعل التوقعات ضخمة بخصوص مستقبله.

وبحسب صحيفة دايلي ميل فأن ميتشل يلعب كمهاجم ويبلغ من العمر 16 عاماً ومن المتوقع أن يشتعل الصراع عليه بين قطبي الكرة الإنجليزية في الشهور القليلة المُقبلة.

Reddit user Merman101

نفي اهتمام ليفربول بضم أودوي لاعب تشيلسي

2019-01-28T20:35:34Z

عكس ما أفادت بعض التقارير

تم نفي التقارير التي ربطت ليفربول في الأيام الماضية بالتحرك لضم جناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي والذي طلب الرحيل عن البلوز في الشهر الحالي.

وبعكس ما ذكرته صحيفة بيلد، نفت مصادر ليفربول إيكو المقربة من الريدز كل الشائعات التي ربطت الفريق بأودوي مشيرة إلى أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.

رابيو يفضل الانضمام للريدز

2019-01-27T20:29:25Z

عن توتنهام

بعد ضياع فرصة الانضمام إلى برشلونة بسبب رفض اللاعب لمطالبتهم المادية وبعد توقيع الفريق الكتالوني مع دي يونج، أصبح اللاعب يتمنى التوقيع للريدز.

بحسب بعض المصادر المقربة من نادي باريس سان جيرمان، فأن اللاعب وبرغم وجود اهتمام من توتنهام بضمه، ولكن الفريق المفضل لديه للعب له في الدوري الإنجليزي الممتاز هو ليفربول.

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بدء المفاوضات لضم تونالي موهبة بريشيا

2019-01-27T20:22:34Z

بعد مشاهدته عدة مرات

قرر ليفربول التحرك من أجل التوقيع مع الإيطالي موهبة بريشيا والذي يعد مطلوباً من قبل أكبر الأندية في السيريا آ وذلك من أجل خطفه سريعاً.

وبحسب مصادر جازيتا فأن كشافة الريدز تابعوا اللاعب أكثر من مرة واقتنعوا تماماً بقدراته لذا بدأوا المفاوضات مع بريشيا.

فيرنر مستمر مع لايبزيج

2019-01-22T20:49:34Z

لعامين على الأقل

أكد المدير الرياضي لفريق لايبزيج على استمرار مهاجم الفريق تيمو فيرنر لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، برغم الاهتمام الموسع من قبل بعض الأندية الكبيرة بضمه.

ويعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب حيث يراه كلوب البديل المثالي لفيرمينو بل أن يتفوق على البرازيلي في حاسته التهديفية، ولكن اللاعب يجذب أنظار بايرن ودورتموند أيضاً.wer

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ليفربول من المهتمين بضم البرازيلي إيمرسون

2019-01-22T20:44:35Z

مع أندية آخرى كثيرة

يعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم البرازيلي إيمرسون ظهير أيمن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بحسب تصريحات وكيل أعماله.

حيث أشار في تصريحات نقلتها صحيفة موندو أن هناك أندية كثيرة ترغب بالتعاقد مع موكله ومنها آرسنال، يوفنتوس وبروسيا دورتموند.

يُذكر أن ليفربول من المتوقع أن يتحرك في الصيف المقبل لضم ظهير أيمن بسبب عدم اقتناع كلوب بكلاين وتواجد آرنولد فقط في هذا المركز.