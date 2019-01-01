لعامين على الأقل

أكد المدير الرياضي لفريق لايبزيج على استمرار مهاجم الفريق تيمو فيرنر لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، برغم الاهتمام الموسع من قبل بعض الأندية الكبيرة بضمه.

ويعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب حيث يراه كلوب البديل المثالي لفيرمينو بل أن يتفوق على البرازيلي في حاسته التهديفية، ولكن اللاعب يجذب أنظار بايرن ودورتموند أيضاً.wer