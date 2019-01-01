تحدث يورجن كلوب عن الشائعات التي ربطت كوتينيو بالعودة مجدداً لآنفيلد هذا الصيف بعد أن فشل اللاعب في إثبات نفسه مع برشلونة منذ انتقاله للفريق الإسباني.

صرح كلوب ووصف الصفقة بأنها تحتاج إلى أموال كثيرة جداً، وأنه من المستحيل أن ينفق الريدز مبالغ طائلة في كل فترة انتقالات وبصورة شبه مستمرة.