انضم كريستال بالاس لقائمة المهتمين بضم سيمون مينيوليه الذي لم يلعب أبداً كأساسي منذ تعاقد ليفربول في الصيف الماضي مع البرازيلي آليسون لاعب روما السابق، مما جعله منفتحاً على الرحيل للحصول على فرصته كأساسي.

أشارت مصادر "ستاندرد" أن كريستال بالاس مهتمين بالتعاقد مع مينيوليه، ولكن رغبة كلوب هي الحفاظ عليه بسبب احترافيته الشديدة وتعامله المثالي مع موقفه كلاعب احتياطي.