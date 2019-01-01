عكس ما أفادت بعض التقارير

تم نفي التقارير التي ربطت ليفربول في الأيام الماضية بالتحرك لضم جناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي والذي طلب الرحيل عن البلوز في الشهر الحالي.

وبعكس ما ذكرته صحيفة بيلد، نفت مصادر ليفربول إيكو المقربة من الريدز كل الشائعات التي ربطت الفريق بأودوي مشيرة إلى أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.