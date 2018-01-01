أخبار انتقالات ريال مدريد | صراع بين يوفنتوس والسيتي على إيسكو، وتشيلسي يحدد سعر هازارد

والريال يترقب

يبدو أن فريق تشيلسي بدأ يعد العدة لرحيل نجم الفريق هازارد في أقرب وقت ممكن، بعد أن عبر اللاعب مراراً وتكراراً عن أمنيته باللعب للريال.

وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن اللاعب سيكلف خزائن الفريق الذي يرغب بالتعاقد معه ما يقرب من 163 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن ريال مدريد لازال يبحث عن بديل للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ويعد البلجيكي هازارد من أبرز المرشحين لتعويضه.