أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام تيو هيرنانديز لصفوف ميلان الإيطالي، وقام بتوجيه الشكر له على عمله واحترافه خلال الوقت الذي دافع فيه عن قميص النادي، متمنيين له التوفيق في المرحلة المقبلة.

انضم هيرنانديز للروسونيري مقابل 20 مليون يورو، وسيحصل أتلتيكو مدريد على جزء من قيمته لكونه لاعباً سابقاً للنادي.