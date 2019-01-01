ريال مدريد مهتم بضم نجم باريس

ازداد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار بعد أن تم عرض اللاعب على الملكي من قبل باريس سان جيرمان، ومن المتوقع تطور الأمور في الفترة المقبلة.

أشارت مصادر لو باريسيان أن هناك اهتمام متزايد من طرف المرينجي وأن المفاوضات مع نيمار تسير بشكل أسرع مما يحدث مع الغريم برشلونة.