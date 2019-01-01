يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار من أجل عقد صفقة تبادلية بين الطرفين، بعد أن يحدد احتياجاته من الملكي وذلك قبل أيام من غلق سوق الانتقالات.

أشارت مصادر صحيفة لي سبورت 10 أن الفريق الفرنسي يسعى لضم فاران مقابل نيمار، ولكن طلبه قوبل بالرفض تماماً مثلما حدث مع البرازيلي فينسيسوس.