النجم البرازيلي أبلغ الميرينجي عن تفضيله العودة للبلاوجرانا

أصبح من المؤكد أن نيمار سيترك باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف الحالي، متجهاً إلى الدوري الإسباني الذي كان محطته الأوروبية الأولى.

وبهذا الشأن نقلت صحيفة إكسبريس عن سبورت الإسبانية أن النجم البرازيلي تواصل مع الميرينجي، وأبلغه أنه لن يلعب في الليجا إلا بقميص البلاوجرانا، وذلك سعياً منه لإعادة أمجاده السابقة في الكامب نو الذي كان شاهداً على بطولات لصاحب الـ27 عاماً في فترته مع الفريق الكتالوني.