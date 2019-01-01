يرغب البرازيلي رونالدو رئيس نادي بلد الوليد بالتعاقد مع الياباني كوبو، وضمه لفريقه في الصيف الحالي بسبب إعجابه الشديد باللاعب وموهبته، بالإضافة إلى صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق الأول في الوقت الراهن.

أشارت مصادر برنامج شرينجيتو أن رونالدو مصمم على استعارة كوبو قبل غلق سوق الانتقالات، وهناك توقعات برضوخ ريال مدريد للأسطورة البرازيلية.