يبدو أن أيام الكولومبي خاميس رودريجيز مع ريال مدريد باتت معدودة، ولكن الملكي لن يفرط في لاعبه على سبيل الإعارة ولكن يشترط بيعه نهائياً.

أشارت مصادر ABC أن المرينجي لن يقبل بإعارة اللاعب، ويرغب ببيعه ولكن بما لا يقل عن 50 مليون يورو، وسط اهتمام من نابولي وأتلتيكو مدريد بالتعاقد معه.