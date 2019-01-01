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أخبار انتقالات ريال مدريد | كوتينيو يهدد انضمام نيمار، وبنزيمه يرد عبر إنستجرام

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 21 يونيو، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2019؟

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ميلان يسعى لضم الإسباني الشاب داني سيبايوس

2019-06-21T14:27:13Z

صرحت صحيفة "calciomercato" بأن ميلان الإيطالي قد دخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم أكثر من لاعب وعلى رأسهم اللاعب داني سيبايوس، ويُعد بعض اللاعبين كخاميس رودريجيز وبورخا مايورال أيضاً من الأسماء المطروحة من قِبل الروسونيري.
وكان الإسباني قد انتقل لصفوف الملكي في صيف 2017، ولم يخض سوى 18 مباراة فقط مع الميرنجي أحرز فيهم هدفين، ويُعد لاعب خط الوسط صاحب الـ22 عاماً من أهم الأسماء المطروحة على طاولة نادي القرن العالمي من قِبل الديافولو.

ريال مدريد يرفض إعارة خاميس رودريجيز من جديد

2019-06-21T14:15:06Z

 

أفادت مصادر بأن نادي نابولي الإيطالي قد تقدم بطلب للحصول على خدمات اللاعب خاميس رودريجيز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقد صرحت بأن الملكي يرفض السماح بمغادرة اللاعب إلا بانتقالا كامل.
وكانت قد أفادت مصادر خاصة بجول أن الميرنجي يسعى للتخلص من أكثر من لاعب ومن بينهم الدولي الكولومبي لتعويض الصفقات التي قاموا بضمها منذ بداية فتح الميركاتو.
وكان صاحب الـ27 عاماً قد امضى الموسمين السابقين على سبيل الإعارة ضمن صفوف بايرن ميونخ، واستطاع أن يسجل 15 هدفاً وصناعة 20 آخرين في 67 خاضها مع البافاري، ولكن حامل اللقب الألماني قرروا عدم التمسك بخيار الشراء الذي كان مُتاح لهم مقابل دفع 42 مليون يورو.
وكان كارلو أنشيلوتي هو المدير الذي أحضر خاميس رودريجز إلى الأليانز أرينا قبل إقالته في سبتمبر 2017 وانتقاله إلى نابولي، ويسعى الإيطالي لضمه من جديد.

 

صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان تلوح في الأفق

2019-06-21T12:53:45Z

البلاوجرانا يعرض على باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو لضم نيمار

أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها فيليبي كوتينيو للعاصمي الفرنسي وينضم نيمار للكامب نو مقابل 100 مليون يورو.

ويسعى العملاق الكتالوني إلى استعادة نجمه السابق في سوق انتقالات الصيف الحالي، وهو ما قبله البرازيلي الدوري بأريحية شديدة، لكن لن يكون الأمر سهلاً خاصةً في ظل اهتمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنجم السليساو، وعزمه التقدم بعرض كبير من أجل ضمه.

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Getty/Goal

بنزيمة يصب الوقود على نار شائعات انضمام نيمار

2019-06-21T12:41:00Z

هل أعلن بنزيمة انضمام البرازيلي لريال مدريد بشكلٍ غير رسمي؟

صب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الوقود على نار شائعات انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وذلك بنشره صورة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام تجمعه بالبرازيلي الدولي.

ارتبط نجم السليساو بالعودة إلى بيته القديم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن بعد الصورة التي تجمعه بنجم الميرينجي الأول هل تحولت وجهته إلى سانتياجو بيرنابيو شره الصفقات في الميركاتو الحالي؟

Instagram

نيمار لا يرغب في العودة لباريس سان جيرمان

2019-06-21T12:36:30Z

اللاعب البرازيلي يعلن الحرب على العاصمي الفرنسي

ادعت سبانيش بابليكيشن سبورت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد العودة إلى ناديه الحالي في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأنه يسعى للخروج منه إلى أي وجهة محتملة أخرى.

ارتبط البرازيلي الدولي بقوة بالعودة للدوري الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يحظى بصراع قوي بين قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد.

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ريال مدريد يفضل بوجبا على إيريكسين

2019-06-21T12:26:36Z

الملكي يضع الفرنسي على قمة أولوياته في الميركاتو

حدد ريال مدريد هدفه الأول لتدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف.

يهتم البلانكوس أيضاً بنجم توتنهام كريستيان إيريكسين، لكن المدرب زين الدين زيدان يفضل مواطنه على وصيف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا سيتحرك الملكي بقوة نحوه خاصةً أن اللاعب مطلوب بقوة في فريقه السابق يوفنتوس.

Getty/Goal

ميلان يعلق مفاوضاته مع ريال مدريد

2019-06-21T12:22:51Z

بحسب كالتشيو ميركاتو، علق ميلان مفاوضاته مع ريال مدريد من أج عقد أكثر من صفقة لتدعيم الفريق الموسم القادم.

ويعتبر داني سيبايوس هو الهدف الأول للروسونيري من العملاق الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه ليس الوحيد المستهدف من قبل الديافولو من الملكي في هذا الميركاتو، فهناك اهتمام كبير أيضاً بخاميس رودريجيز القريب جداً من نابولي، والمهاجم بورخا مايورال.

كيلور نافاس ضمن أهتمامات بنفيكا البرتغالي

2019-06-20T18:16:48Z

أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد يسعى للتخلص من الحارس الدوري الكوستاريكي كيلور نافاس بعدما تراجع الحارس في مستواه في الموسم الماضي، ووفقاً لصحيفة "آبولا" البرتغالية أن إدارة نادي بنفيكا البرتغالي قد قدمت عرضاً للملكي لضم اللاعب، وأشارت بأنه قُوبل بالإيجاب وأن الصفقة أقتربت من أن تتم بالفعل في الانتقالات الصيفية الحالية.

كاسيميرو كلمة السر في صفقة نيمار

2019-06-19T12:37:46Z

أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.

لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.

ريال مدريد يضحي بنجمه المستقبلي من أجل إيريكسين

2019-06-19T12:01:52Z

يرغب الملكي في ضم متوسط الميدان إيريكسين ولو كلفه الأمر خسارة سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية

أكدت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لتوتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين المطلوب بقوة من زين الدين زيدان، وبحسب التقرير فإن الملكي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إدخال الواعد داني سيبايوس في الصفقة من أجل إقناع إدارة السبيرز.

أشارت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة إلى أن الدنماركي الدولي يسعى لترك الشمال اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً انه لن يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، وهي نفس الظروف التي يمر بها صاحب الـ22 عاماً الذي يرى أن فرصه في سانتياجو بيرنابيو تكاد تكون منعدمة، وأنه لا مفر له عن الخروج لإيجاد فرصة للعب.

سيبايوس: لا أستطيع الانتظار عامًا آخر على دكة الاحتياط

يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد

2019-06-19T10:51:42Z

أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.

وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي