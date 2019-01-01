أفادت مصادر بأن نادي نابولي الإيطالي قد تقدم بطلب للحصول على خدمات اللاعب خاميس رودريجيز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقد صرحت بأن الملكي يرفض السماح بمغادرة اللاعب إلا بانتقالا كامل.

وكانت قد أفادت مصادر خاصة بجول أن الميرنجي يسعى للتخلص من أكثر من لاعب ومن بينهم الدولي الكولومبي لتعويض الصفقات التي قاموا بضمها منذ بداية فتح الميركاتو.

وكان صاحب الـ27 عاماً قد امضى الموسمين السابقين على سبيل الإعارة ضمن صفوف بايرن ميونخ، واستطاع أن يسجل 15 هدفاً وصناعة 20 آخرين في 67 خاضها مع البافاري، ولكن حامل اللقب الألماني قرروا عدم التمسك بخيار الشراء الذي كان مُتاح لهم مقابل دفع 42 مليون يورو.

وكان كارلو أنشيلوتي هو المدير الذي أحضر خاميس رودريجز إلى الأليانز أرينا قبل إقالته في سبتمبر 2017 وانتقاله إلى نابولي، ويسعى الإيطالي لضمه من جديد.