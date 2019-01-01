أبدى باريس سان جيرمان اهتمامه بضم لاعب آخر من ريال مدريد وهو البرازيلي رودريجو جوس، الذي انضم لصفوف ريال مدريد هذا الصيف قادماً من سانتوس.

يسعى الملكي لاستغلال رغبة الفريق الفرنسي بضم اللاعب، من أجل تسهيل صفقة نيمار، خاصةً وأن قائمة الفريق لا يمكن أن تشمل أكثر من ثلاثة أجاب.