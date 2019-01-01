رفض ريال مدريد عرض جديد من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الحالي، من أجل التعاقد مع فينسيوس ولعرض نيمار على الملكي خاصةً مع اهتمامهم بضم البرازيلي.

أشارت مصادر ABC أن ريال مدريد رفض اقتراح باريس بضم نيمار مقابل فينسيوس و90 مليون يورو، لأنه يقدر موهبة فلامينجو السابقة كثيراً.