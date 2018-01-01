على الرغم من اهتمام ريال مدريد به

عبر الأرجنتيني بالاسيوس جوهرة ريفر بليت عن رغبته في البقاء مع الفريق في الوقت الحالي، على الرغم من وجود اهتمام كبير من ريال مدريد لضمه.

حيث صّرح بالاسيوس -نقلاً عن ماركا- قائلاً: فكرتي هي البقاء لفترة أطول مع ريفر بليت والحصول على كل المميزات الممكنة، أنا سعيد جداً ومستمتع جداً بالتواجد هنا.