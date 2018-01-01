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أخبار انتقالات ريال مدريد | نافاس لن يرحل في يناير، وبالاسيوس يتجه للبقاء مع ريفر بليت

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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بالاسيوس يرغب بالبقاء مع ريفر بليت

2018-12-17T20:46:25Z

على الرغم من اهتمام ريال مدريد به

عبر الأرجنتيني بالاسيوس جوهرة ريفر بليت عن رغبته في البقاء مع الفريق في الوقت الحالي، على الرغم من وجود اهتمام كبير من ريال مدريد لضمه.

حيث صّرح بالاسيوس -نقلاً عن ماركا- قائلاً: فكرتي هي البقاء لفترة أطول مع ريفر بليت والحصول على كل المميزات الممكنة، أنا سعيد جداً ومستمتع جداً بالتواجد هنا.

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نافاس لن يرحل في يناير

2018-12-17T20:43:55Z

على الرغم من تفضيل كورتوا عليه

بالرغم أنه لا يشارك مع ريال مدريد حالياً وسبق وعبر عن استياءه من قلة الدقائق التي يحصل عليها، ولكن نافاس لن يترك فريقه في منتصف الموسم.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا فأن الحارس الكوستاريكي لن يترك المرينجي في يناير ولكن لأسباب لا علاقة لها بمصيره الفني مع الفريق، حيث من المنتظر أن يصبح اباً في فبراير المُقبل، بالإضافة إلى أنه يريد أن يعيش في مدريد.

إيسكو مطلوب في تشيلسي

2018-12-14T21:37:00Z

في مبادلة مع هازارد؟

يرغب فريق تشيلسي في استغلال الوضع الصعب الذي يمر به إيسكو مع فريق ريال مدريد حالياً من أجل أن يكون اللاعب بديل مباشر لهازارد في حال رحيله.

حيث تشير أخر التقارير الصادرة من إسبانيا أن الفريق الإنجليزي يرغب بالاستفادة من رغبة البلجيكي في الانضمام للملكي من أجل صفقة مبادلة مع اللاعب إيسكو.

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براهيم دياز يقترب أكثر من ريال مدريد

2018-12-14T21:34:44Z

هل يكون أولى صفقات يناير؟

اقترب اللاعب الإسباني براهيم دياز من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة للغاية كما أشارت أخر التقارير.

وبحسب ما ذكرته مصادر مانشستر إيفينينج نيوز، فأن وكيل أعمال اللاعب وصل إلى مدينة مانشستر من أجل وضع الرتوش الأخيرة في الصفقة.

يُذكر أن مانشستر سيتي حاول إقناع اللاعب بالبقاء والتجديد ولكنه رفض بسبب رغبته في الحصول على فرصته كأساسي مع الفريق الأول.

باريس ينافس الريال على ضم هازارد

2018-12-12T21:33:03Z

ولكن حلم البلجيكي هو الريال

أبدى فريق باريس سان جيرمان استعداداً كبيراً لمنافسة ريال مدريد على ضم هازارد برغم كل الشائعات عن اختراق الفريق لقواعد اللعب النظيف.

وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن النادي الفرنسي من المعجبين باللاعب البلجيكي منذ فترة طويلة، وقد يتحرك لضمه قريباً خاصةً إذا صمم نيمار على الرحيل عن صفوف الفريق.

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أسينسيو مطلوب من قبل توتنهام

2018-12-12T21:28:50Z

هل يستغنى عنه ريال مدريد؟

يرغب فريق توتنهام في استغلال قلة مشاركات أسينسيو مع ريال مدريد من أجل الانقضاض على الموهبة الإسبانية، خاصةً وأنه لفت أنظار أكبر الأندية في أوروبا منذ تألقه تحت قيادة زيدان.

وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن بوتشينيو يرغب بضم اللاعب لصفوف السبيرز برغم صعوبة ذلك، لأن لاعب مايوركا السابق لا يفضل الخروج من إسبانيا في الوقت الراهن على أقل تقدير.

هازارد يغازل ريال مدريد مرة آخرى

2018-12-10T19:41:11Z

كما هي العادة منذ مونديال روسيا

عاد البلجيكي إيدين هازارد ليغازل ريال مدريد مجدداً معبراً عن أمنيته القديمة بالانضمام للفريق الإسباني واللعب لصفوفه يوماً ما.

وبرغم ارتباطه بعقد مع تشيلسي ولكن هازارد لم يكف عن التصريح بأن حلمه هو اللعب في سانتياجو برنابيو، مُصرحاً أن رحيل زيدان لم يغير من رغبته باللعب للريال.

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السيتي يحاول الإبقاء على دياز

2018-12-10T19:38:12Z

المطلوب بقوة من الريال

يسعى مانشستر سيتي للإبقاء على الموهبة الإسبانية براهيم دياز والذي يعد مطلوباً بقوة من قبل ريال مدريد الذي يحاول استغلال قلة مشاركاته من أجل التوقيع معه.

وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن مانشستر سيتي لن يستسلم لرغبة دياز في عدم تجديد عقده، وسيحاول معه مرة آخيرة من أجل الحفاظ عليه.

يُذكر أن ريال مدريد في محادثات مع اللاعب من فترة، ويرغب بضمه في يناير بسعر بخس استغلالاً لاقتراب عقده على نهايته.