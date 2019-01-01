مانشستر يونايتد يرفض ضم جاريث بيل
الويلزي غير مرغوب به
رفض مانشستر يونايتد أي فرصة للتوقيع مع جاريث بيل جناح ريال مدريد والذي يعد غير مرغوباً به في الفريق منذ عودة زيدان للنادي في النصف الثاني من الموسم الماضي.
وبحسب مصادر "إيه إس بي إن" فأن الفريق الإنجليزي لا يرغب بإعادة الويلزي إلى البريميرليج مرة آخرى بسبب عدم اقتناعه به، بعد أن هبط مستواه بشكل كبير مؤخراً.
رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع فيرلاند ميندي من ليون
في صفقته الخامسة لهذا الصيف
أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد مساء أمس الأربعاء عن التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون، ليواصل الملكي تدعيم صفوفه والاستعداد للموسم المقبل بكل قوة.
انضم ميندي بعقد مدته ست سنوات بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني، ليكون الصفقة الخامسة للمرينجي هذا الصيف بعد رودريجو، ميليتاو، هازارد ويوفيتش.
صفقة ظهير ليون "ميندي" مهددة بالفشل
بسبب إصابة في الفخد
تعثرت مفاوضات ريال مدريد مع فريق ليون بخصوص "ميندي" ظهير أيسر الفريق الفرنسي في الأيام الأخيرة، خاصةً مع إصابة اللاعب على مستوى الورك لذا لم يجتاز الفحص الأول بنجاح.
برغم التوصل إلى إتفاق حول قيمة الصفقة وهو 49 مليون جنيه إسترليني ولكن الفريق الإسباني طالب بإجراء فحص طبي ثاني قبل قرار التوقيع معه، وهو ما يذكرنا ما حدث بين ليفربول وفقير في الصيف الماضي.
رسمياً.. ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع تشيلسي لضم هازارد
لخمس سنوات
أعلن نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي مساء أمس الجمعة عن توصله إلى إتفاق مع تشيلسي لضم النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف الملكي بداية من الموسم المقبل.
وطبقاً لمصادر "كوبي" فأن قيمة الصفقة عبارة عن 100 مليون يورو بدون الإضافات، على الرغم من تبقي اللاعب لعام واحد في عقده، ولكن أخيراً قرر المرينجي تعويض رونالدو وتحقيق حلم اللاعب بالانتقال لهم.
من المنتظر أن يتم تقديم هازارد رسمياً للجمهور والإعلام يوم الخميس المقبل الموافق 13 يونيو بعد أن يجتاز الكشف الطبي.
ريال مدريد يحسم صفقة هازارد والإعلان وشيك
عقب نهائي اليوروبا ليج
استطاع ريال مدريد حسم صفقة البلجيكي "إيدين هازارد" لاعب تشيلسي على الرغم من معاقبة الفريق الإنجليزي بحرمانه من سوق الانتقالات لعام كامل، ليتحقق حلم اللاعب أخيراً باللعب في سانتياجو برنابيو.
حيث أشارت مصادر صحيفة ليكيب بأن الاتفاق على كل شئ قد تم بالفعل، وأكدت أن الإعلان الرسمي سيكون عقب نهائي اليوروبا ليج بين تشيلسي وآرسنال.
ريال مدريد يبدأ تحركاته من أجل ضم بوجبا
هل يكون أولى صفقات زيدان بعد العودة؟
بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وذلك استغلالاً للمشاكل بينه وبين جمهور مانشستر يونايتد وكذلك سعياً لتنفيذ رغبته في الرحيل.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" مستعد لدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه، ومن المتوقع ألا يمانع الفريق الإنجليزي من التخلص من لاعبه الذي كان سبباً في رحيل مورينيو.
موقف هازارد يتأزم كثيراً بعد عقوبة تشيلسي
هل يلجأ ريال مدريد لخيارات آخرى؟
ازدادت مخاوف ريال مدريد بخصوص عدم القدرة على التعاقد مع البلجيكي "هازارد" في الصيف المقبل بسبب حرمان تشيلسي من التعاقدات في الفترة المقبلة.
من المتوقع أن يساهم منع البلوز من إجراء أي تعاقدات في العام المقبل في تمسك الفريق بنجمه لأنه لن يستطيع تعويضه، ولذا من المتوقع أن يلجأ ريال مدريد للنظر للخيارات آخرى يتصدرها ساديو ماني لاعب ليفربول.
بوجبا يضغط للرحيل عن مانشستر يونايتد
وريال مدريد يترقب
واصل الفرنسي "بول بوجبا" الضغط على إدارة فريقه مانشستر يونايتد من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، وتحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وبحسب صحيفة تليغراف فأن بوجبا سيكون صريحاً وجريئاً ليطلب من إدارة الفريق السماح له باللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، خاصةً وأن اليونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بيل خارج خطط زيدان للموسم المقبل
بعد انتقاده مؤخراً
بات في حكم المؤكد أن بيل لن يستمر مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن تم انتقاده مؤخراً من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب التعادل مع رايو فاليكانو.
حيث استنكر زيدان إذا ما كان عقل بيل مع الفريق أم لا بسبب المستويات السيئة التي يقدمها مؤخراً، وهو ما أكدته صحيفة ماركا التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي قرر الاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.
ريال مدريد يقترب من التوصل لإتفاق لضم يوفيتش
متفوقاً على برشلونة
اقترب فريق ريال مدريد من التوصل إلى إتفاق مع فرانكفورت من أجل التوقيع مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي بات حديث العالم في هذا الموسم بسبب المستويات المذهلة التي يقدمها في الدوري الألماني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن الملكي توصل إلى إتفاق مع إينتراخت فرانكفورت لضم اللاعب، متفوقاً بذلك على برشلونة الذي كان مهتماً للغاية بالتعاقد مع اللاعب.