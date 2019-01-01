يبدو أن كون نيمار متاحاً للبيع في سوق الانتقالات الحالي بأقل من سعره الحقيقي أمرا مغرياً لريال مدريد، حتى بعد التعاقد مع البلجيكي هازارد من تشيلسي.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن اهتمام الملكي بضم البرازيلي جاد، ولكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن ومع ذلك فأن ريال مدريد قد يتعاقد معه في أي لحظة.

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