على الرغم أن العديد من التقارير أشارت إلى وجود مفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل البرازيلي نيمار، ولكن يبدو أن الملكي مهتم بلاعب آخر من الفريق الفرنسي.

أشارت مصادر ABC أن المرينجي يفضل استثمار أمواله من أجل التعاقد مع كيليان مبابي وليس نيمار، خاصةً وأنه لم يجدد عقده مع البي إس جي حتى الآن.