ارتبط ذكر ساديو ماني لاعب ليفربول بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، وتزايدت الشائعات أكثر عندما قال "ساي سيك" رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن ماني يجب أن يفكر في هذا العرض بجدية.

ولكن ذكرت بعض التقارير الخاصة بالنادي أن الإدارة لم تتلقى أي اتصال أو أي عرض من الميرنجي بشأن الجناح السنغالي ساديو ماني.