اشتد الصراع على ضم مهاجم ريال مدريد "ماريانو دياز" في الساعات الأخيرة بعد أن أبدى روما استعدادته لتصعيد خطواته لضم اللاعب هذا الصيف، بعد أن أبدى هيجواين رغبته بالبقاء.

أشارت مصادر سكاي إيطاليا أن الجيالوروسي سيبدأ تحركاته قريباً وفي إنجلترا أكدت تقارير صحيفة ميرور أن آرسنال مهتمين للغاية باللاعب.