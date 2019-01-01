اقترب ريال مدريد من الإعلان عن ضم الهولندي دي بيك، بعد أن توصل إلى إتفاق مع أياكس منذ أيام قليلة على ضم اللاعب، الذي تألق وقدم مستويات مميزة للغاية الموسم الماضي في كل البطولات التي شارك بها.

أكد الصحفي خوسيه لويس سانشيز أن الإعلان عن ضم دي بيك قريب، وأنه قد يتم في هذا الأسبوع عقب مباراة العودة ضد باوك في مباريات الملحق المؤهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.