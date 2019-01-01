أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام لاعب الوسط داني سيبايوس إلى صفوف آرسنال وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على الرغم من وجود بعض التخوف لدى الفريق الإنجليزي لتعثر الصفقة بسبب إصابة أسينسيو.

جاء انضمام سيبايوس للجانرز بعد أن خرج اللاعب من خسابات زيدان للموسم المقبل، وبسبب تألقه في يورو تحت 21 عاماً، لم يفرط فيه الملكي نهائياً، وتمت إعارته للجانرز.