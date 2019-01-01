يعتبر فريق توتنهام هو المفضل للتوقيع مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، والذي جذب انتباه العديد من الأندية بعد تألقه في يورو 21 عاماً الذي انتهى بتتويج الإسبان باللقب.

أشارت صحيفة آس إلى أن مكالمة بوتشينيو مع اللاعب حسمت قراره، وسط اهتمام من عدة أندية آخرى أبرزها ميلان، ومن المتوقع أن يغادر اللاعب على سبيل الإعارة.