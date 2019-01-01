أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام النرويجي "مارتن أوديجارد" إلى صفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل التعود أكثر على أجواء الدوري الإسباني.

يأتي انضمام أوديجارد للفريق الباسكي بعد إعارة ناجحة له في الدوري الهولندي رفقة فيتسه مما شجع أندية أكبر على الاهتمام بخدماته.