ألمح الإسباني داني سيباسوس الفائز مع منتخب بلاده بيورو تحت 21 عاماً باحتمالية رحيله عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، بسبب رغبته في الحصول على دقائق أكبر.

حيث صّرح سيبايوس قائلاً: لا أريد أن أقضي وقتاً أكبر على مقاعد البدلاء لأن وقتي قد حان، عندما يكون هناك لاعبين مثل كروس ومودريتش يكون الأمر صعباً.