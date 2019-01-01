الويلزي لا يريد الرحيل

يصمم جاريث بيل على البقاء في صفوف ريال مدريد على الرغم أن اللاعب ليس في خطط زيدان للموسم المقبل ويعي ذلك جيداً، ولكنه متمسك بالاستمرار مع الملكي.

أشارت مصادر abc أن الويلزي الذي يكلف الفريق رواتب باهظة، لا ينوي الرحيل عن سانتياجو برنابيو، ولا توجد أي عروض له حتى الآن من أي أندية آخرى.