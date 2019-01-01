اقترب النرويجي "مارتن أوديجارد" من تجديد عقده مع ريال مدريد، ليستمر لعامين آخرين داخل صفوف الملكي وهو لازال يبحث عن فرصته مع الفريق الأول حتى الآن.

أكدت تقارير صحيفة آس أن اللاعب سيجدد حتى عام 2023، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف ريال سوسيداد.